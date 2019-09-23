Şarkıcı Kaya'dan kanser tedavisi gören genç kıza ziyaret
1 saat önce
Şarkıcı Emre Kaya, Burdur'da bir süredir mide kanseri tedavisi gören İrem Ayvalı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Şarkıcı Emre Kaya, Burdur'da bir süredir mide kanseri tedavisi gören İrem Ayvalı'yı ziyaret etti.
Burdur Gölü Festivali için kente gelen Kaya, Burdurlu lise öğrencisi İrem Ayvalı'nın evinde gitti.
Ayvalı, hayranı olduğu şarkıcının ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Genç kız, Kaya'nın daha önceki ziyaretinde getirdiği yapboz tabloyu tamamlayarak Kaya'ya tablonun bitmiş halini armağan etti.
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