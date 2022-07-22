Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı

22.07.2022 22:49
Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı

Şarkıcı Kıraç, konser için geldiği Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta hasadı gününe katıldı.

Şarkıcı Kıraç, konser için geldiği Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lavanta hasadı gününe katıldı.

Afşin Belediyesince organize edilen "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali" kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlası ve arı evini ziyaret eden Kıraç, aromatik yağlar distilasyon tesisini gezdi, bal süzme etkinliğinde yer aldı.

Kıraç, gazetecilere, geleneksel yöntemler ve doğal yollarla elde edilen ürünlere ilgisinin olduğunu söyledi.

Afşin Belediyesinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Kıraç, kullanılmayan kıraç arazilerin tarım ve ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraşlı olduğunu anımsatan Kıraç, "Burada herkesi destekleyici ve teşvik edici çalışmaların olması çok önemli. Halkıyla birlikte olan, üreticisini ve çiftçilerini düşünen başkanları, idarecileri çok önemsiyorum. Kahramanmaraşlıyım, babamın köyü Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi. Bu iklimi çok iyi biliyorum. Burada yaylalara çıktık ve her Türk insanının buraya gelip şu iklimi temiz havayı çekmelerini isterim." dedi.

Kıraç, daha sonra Afşinbey Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen konser programına katıldı.

Burada sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, hemşerilerine keyifli dakikalar yaşattı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Kıraç'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sürecek.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kıraç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı - Son Dakika

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