Şarkıcı Kıraç Konser Verdi
27 dakika önce
Kıraç, yeni çıkardığı "Beni Ben Yapan Şarkılar" albümünden şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
Kıraç
, yeni çıkardığı "Beni Ben Yapan Şarkılar" albümünden şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, Sanat Performance sahnesinin Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
"Bir Garip Aşk Bestesi", "Kayıp Şehir
", "Yolcu" gibi albümlere imza atan ve yeni albümü "Beni Ben Yapan Şarkılar"la müzik hayatına devam eden Kıraç, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Sanatçı, "Ayşem", "Zaman", "Senden Başka" ve "Aynalar" isimli eserlerini seslendirdiği programda, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:18 Kaynak: AA
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