31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurarak cenaze töreni hakkında bilgiler paylaştı.
Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.
Koray Avcı'nın paylaşımını gören Soner Sarıkabadayı, Özlem Yıldız, Berkay, Yasemin Sakallıoğlu, Onur Buldu, Cüneyt Özdemir, Şahan Gökbakar, Buray ve Murat Boz gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Koray Avcı'nın acı günü! Hayatını kaybeden babası için tek bir isteği var - Son Dakika Magazin