Şarkıcı Koray Avcı'nın acı günü! Hayatını kaybeden babası için tek bir isteği var

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti. Acı haberini sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını talep etti.

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