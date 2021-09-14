Şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

Başarılı şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti. Acı haberini sosyal medya hesabından veren Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.

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