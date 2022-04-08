ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

08.04.2022 15:02

KARGO Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in 9. kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı.

KARGO Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in 9. kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcı Koray Candemir'i acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, 'Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, 'Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞARKICI KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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