Şarkıcı Körler'den Başkan Sever'e ziyaret
1 saat önce
Şarkıcı Mithat Körler, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:39 Kaynak: İHA
Şarkıcı Mithat Körler
, Bilecik
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Sever, "Bizleri makamımızda ziyarete gelen değerli sanatçımız Mithat Körler, Ali İhsan Sarıçoban, Melih Sarıçoban, Cengiz Uysal
'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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