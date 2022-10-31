Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırı davasında 19 yaşındaki kızın ifadeleri kan dondurdu: 'Bakireyim' dedim, çığlık attım ama durmadı - Son Dakika
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Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırı davasında 19 yaşındaki kızın ifadeleri kan dondurdu: 'Bakireyim' dedim, çığlık attım ama durmadı

31.10.2022 21:39

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un Aydın'da bir otel odasında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsinin istendiği davaya devam edildi. Mağdur B.B, "Üstüme çıktı. Kolumu ve ağzımı tuttu. İstemediğimi, bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı. Kıyafetlerim yırtıldı" derken şarkıcı Kuş ise "Bana iftira atıldı. İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum. 'Değilim' dedi. İlişkide hiçbir şekilde zorlama olmadı" dedi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada iftira atıldığını savundu

ŞARKICIYA DİRENMİŞ

B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

EBEVEYNLERİ DURUMU ANLAMIŞ

B.B.'nin, olaydan sonra otele birlikte geldiği arkadaşlarına kendisini alması için mesaj atıp, kötü şeyler yaşandığını söylediğine ancak sonrasında içine kapanıp, kimseyle görüşmediğine iddianamede yer verildi. B.B.'nin travma nedeniyle stres bozukluğu yaşadığının da altı çizildi. B.B.'nin kanlı ve yırtılmış iç çamaşırlarını gören ebeveynlerinin durumu savcılığa bildirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor ve tanık ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada iftira atıldığını savundu

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İddianame Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına şarkıcı Kurtuluş Kuş, İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur B.B., avukatı, yakınları ve tanıklardan 3'ü duruşmadaki yerini aldı.

"'BAKİRE MİSİN?' DİYE SORDUM, 'HAYIR' DEDİ"

Şarkıcı Kuş, duruşmadaki savunmasında, "Savcılıkta verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Bana iftira atıldı. İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum. 'Değilim' dedi. İlişkide hiçbir şekilde zorlama olmadı. İlişkiye girdik ama hiçbir şekilde zorlama olmadı. İlişkiden sonra sigara içtik. Karşılıklı sohbet ettik. Görüşürüz, diyerek ayrıldık. Hiçbir şekilde çığlık atmadı. Odanın kapısı dahi açıktı. Otel görevlisi beni uyardı" dedi.

"SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK"

Mağdur B.B. ise "Sanık Kuş ile sosyal medyadan tanıştık. Kendisine, sosyal medyadan 'İzmir'de konserin var mı' diye sordum. Kendisi de 'yok' şeklinde cevap verdi. Mesajıma cevap verilince heyecanlandım. Bu şekilde konuşmaya başladık. Sanık, kaybolan mesajları açmıştı. İlk olarak Kurtuluş ile 14 Aralık'taki Aydın konseri çıkışında görüştük. Kaldığı otele gittim. 10 dakika görüştük. O bana terliğini verdi. Ben de kendisine yüzük verdim. Aramızda duygusal bağ oluştu. Sevgili değildik ama arkadaştan öteydik. Bana güven veriyordu. İş yerinden izin aldım ve İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'ne gittim. Kurtuluş, Altın Kelebek ödül töreninde aldığı ödülü babasına ithaf etmişti. Ben de kendisi için hediye hazırladım. Kendisini Şirince'ye davet ettim. Kurtuluş, 'Ben gelemem sen gel' dedi. Hediyesini vermek istiyordum. O gün Şirince'de arkadaşlarımla dolaştık. Alkollü değildim. Gece 00.00 sıralarında, Kurtuluş kaldığı otelin ismini verdi ve kendisinin serum takılı fotoğrafını attı. Otele gittim. Otel odasında Kurtuluş Kuş ve hemşire dahil 3 kişi daha vardı. Hemşire serumu takamadı. Odada olan biri hastaneden sağlık görevlisi getirmek için odadan ayrıldı. Biraz sonra kapı çaldı, giden kişi yanında hemşireyle geri geldi. Ayrıca iki kız odaya girdi. Kurtuluş, bu kızları kendisinin çağırmadığını söyledi" dedi.

"BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEDİM, ÇIĞLIK ATTIM DURMADI"

Kurtuluşun, odada kendisini birden yataktan arkaya doğru ittiğini belirten B.B., şöyle devam etti: "Öpeceğini düşündüm. İlk geldiğimde de yanağımdan öpmüştü. Üstüme çıktı. Kolumu ve ağzımı tuttu. İstemediğimi, bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı. Kıyafetlerim yırtıldı. Olayın ardından arkadaşlarımı aradım ve beni almalarını istedim. Onlarla Şirince'ye döndüm. Daha sonra otelden eve gitmek için ayrıldım. Yaşadıklarım nedeniyle, yolda arabayı uçuruma sürmek istedim fakat arkadaşlarım beni sakinleştirdi. Bir süre bu durumu aileme anlatamadım. Günlerce kimseyle konuşmadım. Aileme, 'İş yerinde sıkıntılar yaşıyorum' dedim ve işimden istifa ettim. Durumu aileme anlatmadan önce annem bavulumu açmış ve kıyafetlerimdeki yırtıklar ile kan lekelerini görmüş. Daha sonra anneme olanları anlattım. Kurtuluş'u birkaç kere aradım. Cevap vermedi. Daha sonra, 'Ailem durumu öğrendi' diye mesaj attım. Saniyesinde beni aradı. Ona, 'Babam seninle konuşmak istiyor' dedim. Kabul etmedi. Annem telefonu alınca da 'Kızınız daha önce de birçok kişiyle ilişki yaşamış. Adliyeye gidebilirsiniz' diye cevap verdi."

DURUŞMA ERTELENDİ

B.B. yaşanan olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü de kaydetti. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, 8 tanıktan sadece 3'nün duruşmaya gelmesi nedeniyle diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırı davasında 19 yaşındaki kızın ifadeleri kan dondurdu: 'Bakireyim' dedim, çığlık attım ama durmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırı davasında 19 yaşındaki kızın ifadeleri kan dondurdu: 'Bakireyim' dedim, çığlık attım ama durmadı - Son Dakika
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