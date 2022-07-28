Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti

ŞARKICI Latif Doğan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

Şarkıcı Latif Doğan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan, geçtiğimiz ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Haziran ayında ise anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden anne Ayşe Doğan, bugün hayatını kaybetti. Latif Doğan, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nde kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi" notuyla duyurdu.