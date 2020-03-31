Şarkıcı Levent Dörter'in korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Şarkıcı Levent Dörter'in korona virüs testi pozitif çıktı
7 saat önce
Korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in korona virüs testi pozitif çıktı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi şarkıcı Levent Dörter, geçtiğimiz günlerde korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dörter, bugün sosyal medya hesabı üzerinden test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Dörter sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar merhaba sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı .Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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