Şarkıcı Louis Tomlinson, 30 Haziran'da İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Şarkıcı Louis Tomlinson, 30 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

22.06.2022 10:01
Şarkıcı Louis Tomlinson, 30 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'a gelecek.

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'a gelecek.

2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan Tomlinson, 30 Haziran'da TemaCC ve Smiley Strawberry organizasyonu ile Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Tomlinson'un organizatörlere, Sultanahmet'i merak ettiğini ve konser öncesinde gezmek istediğini ilettiği belirtildi.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Louis Tomlinson'un heyecanla konser vermesini bekleyen fanları, sanatçıya birçok sürpriz yapacak.

Tomlinson'un futbola olan ilgisine istinaden ismine özel Türkiye Milli Takım forması hediye edecek hayranları @ltwtistanbul hesaplarında konsere özel pankart ve kostümlerin fotoğraflarını paylaşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Louis Tomlinson, 30 Haziran'da İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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