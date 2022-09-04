Manuş Baba, Turgutlu'da konser verdi - Son Dakika
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Manuş Baba, Turgutlu'da konser verdi

04.09.2022 09:28
Manuş Baba, Turgutlu'da konser verdi

Şarkıcı Manuş Baba, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Şarkıcı Manuş Baba, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Çetin Akın konserin ardından Manuş Baba'ya teşekkür ederek, kendisi adına Ege Orman Vakfına fidan bağışında bulunduklarını belirtti.

Etkinlikte SMA Tip 1 hastası İrem Nur bebekle sahneye çıkan Belediye Başkanı Akın'ın eşi Sabriye Akın, İrem Nur için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasına destek verilmesini istedi.

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Kaynak: AA

Manuş Baba, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manuş Baba, Turgutlu'da konser verdi - Son Dakika

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