Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi

17.03.2022 00:17
Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi

Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Melike Şahin Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere gelen müzikseverler, salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Melike Şahin, orkestrası ile sahne aldığı konserde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi

Konserde Şahin "Nasır", "Pusula", "Firuze" ve "Günün Birinde" gibi şarkılarını sanatseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Şahin ve orkestrasının performansı Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması Bursa'da Aliya İzzetbegoviç anısına makale yarışması

Mustafa Kemal Atatürk, Melike Şahin, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 00:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Melike Şahin, Bursa'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement