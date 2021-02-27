Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika

Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı

27.02.2021 07:28
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, kızına Elif Özüm adını verdi.

2020 yılının şubat ayında görkemli bir kına ve düğün töreniyle iş adamı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey anne oldu. Hamilelik sürecini koronavirüs nedeniyle evinde geçiren ve doğal hallerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, dün kızını dünyaya getirdi.

"ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ"

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada "Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Çiftten ilk aile pozu ise henüz gelmedi.

Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı

HAMİLE KALDIĞINI MÜJDELEMİŞTİ

Merve Özbey, hamile olduğunu sosyal medya hesabından "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" paylaşımıyla duyurmuştu.

Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika Magazin


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