Şarkıcı Metin Şentürk, engellilere moral için Kırklareli'nde konser verdi - Son Dakika

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında şarkıcı Metin Şentürk, konser verdi.

Kırklareli Esnaf Sanatlar Odaları Birliği Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Şentürk, şarkılarını seslendirdi.

Bazı engelliler şarkılara eşlik ederken, bazıları ise cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Kimin ne zaman ve ne şekilde, neler yaşayacağını kimsenin bilmediğini ifade eden Bilgin, sevginin her türlü engeli aştığını dile getirdi.

Şentürk'ün de herkese bir örnek olduğunu belirten Bilgin, herkese yaşama sevincini, mutluluğu aşılayarak sevginin ne demek olduğunu müziği, eylemleri ve söylemleriyle gösterdiğini kaydetti.

Koronavirüs süreciyle de herkesin psikolojik anlamda da bir bunalıma girdiğini hatırlatan Bilgin, "Engelli kardeşlerimize moral ve motivasyon olması amacıyla bu geceyi tertipledik. Herkese güzel eğlenceler diliyorum. İnşallah 2022 yılı hayırlara vesile olur. İnşallah koronavirüs sürecinin bittiği, aynı zamanda dünyada alt üst olan dengelerin, ekonomik dengelerin normale döndüğü, dünya insanlarının barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile kurum müdürleri ve engelliler katıldı.