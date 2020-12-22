Şarkıcı Nez takıntılı hayranından şikayetçi oldu! 'Ya benim olacaksın ya da öleceksin'

Şarkıcı Nez, geçen yıl Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alıyordu. Her gece mekana giderek aynı masada oturan bir şahıs, Nez'e bakarak elini boğazına götürdükten sonra kesme işareti yapıyordu. Haftalarca süren bu durum sonrası Nez'in isteği üzerine şahsın mekana girişi engellendi. Bunun üzerine iddiaya göre Nez'e sosyal medya üzerine ulaşan bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya mesaj göndermeye başladı. Kendisine gelen ölüm videoları sonrası mesajı gönderen kullanıcıları engellese de izlendikten sonra silinen video görüntülü mesajlar her seferinde başka bir kullanıcıdan gelmeye devam ediyordu.

AYNI ÖLÜM HAREKETİ

Kendisine gelen bir videoda, üzeri kanlı bir gelinliğin bulunduğu bir odada, mekandaki şahsın yaptığı hareket yapılıyordu. Tedirginliğe kapılan şarkıcıya, 'Bu gelinlik senin. ya benim olacaksın ya da öleceksin. Seçimi yap' şeklinde mesajlar gelmeye başladı.

'O MEKANA GİTMEDİM'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Nez'in ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şahsın, 42 yaşındaki Oğuz B. olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Oğuz B., video gönderilen kullanıcı hesabının kendisine ait olmadığını, Nez'in sahne aldığı mekana hiç gitmediğini ifade etti. Genç adamın ifadesi sonrası, Oğuz B.'nin çalışanlar tarafından çekilen video kayıt görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu.

TEHDİT VE CİNSEL TACİZ SUÇU

Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Oğuz B. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Oğuz B.'nin hiç gitmediğini iddia ettiği mekanda görüntülerinin bulunması nedeniyle suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ileri sürülerek, tehdit ve cinsel taciz suçlarından dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Oğuz B., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.