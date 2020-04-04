Şarkıcı Olkan Soycan bir ailenin tüm hastane masraflarını karşıladı - Son Dakika

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Şarkıcı Olkan Soycan bir ailenin tüm hastane masraflarını karşıladı
6 saat önce
Bütün dünyayı etkisi altına Korona virüs (Covid-19) salgını gün geçtikçe sevenleri birbirinden koparmaya devam ediyor.
Bütün dünyayı etkisi altına Korona virüs (Covid-19) salgını gün geçtikçe sevenleri birbirinden koparmaya devam ediyor.
Şarkıcı Olkan Soycan, bu salgının iş hayatımızı olumsuz etkilediini ve sosyal yaşantımızı tamamen durma noktasına getirdiğini söyledi.
Tüm hayırsever ve iş insanı kişilerin taşın altına elini sokması gerektiğini dile getiren genç şarkıcı Olkan Soycan, bugün bir hastanede tedavisi devam eden ailenin tüm masraflarını karşılama kararı aldı. Birçok seveni tarafından aile hakkında mesajlar ile bilgilendirilen Olkan Soycan, elinden geldiğince birçok aileye yardım etmek istiyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:42 Kaynak: İHA
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