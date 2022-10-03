Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika
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Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (3)

03.10.2022 16:28
Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (3)

'BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM'Ankara'da, şarkıcı Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ifadeleri ortaya çıktı.

'BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM'

Ankara'da, şarkıcı Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ifadeleri ortaya çıktı. İlker Karakaş, "Onur Şener üzerime gelirken, 'Bize doğru gelme' diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar" dedi.

'BARDAK İLE ONUR'UN KAFASINA VURDU'Semih Soyalp ise İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" diye konuştu.Ali Gündüz de Onur Şener'in kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum" dedi. 'İLKER, VURDUĞUNU KENDİSİ SÖYLEDİ'Adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ise "Benim kimseye bir temasım olmadı, uzakta durdum, üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, 'Olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde 'Siz haklısınız' dediler. Bu sırada mekandaki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'Sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker'i darbetmeye başladı sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuştu.

Adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. de suçsuz olduğunu savundu.


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Kaynak: DHA

Ali Gündüz, Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika

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