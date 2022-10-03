Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (4)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Onur Şener için Altındağ ilçesindeki İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şener'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Onur Şener'in acılı annesi Leyla Pınar Şener, oğlunun herkese iyiliğinin dokunduğunu belirterek, "Bütün arkadaşlarına her yerde yardımcı olan, bütün iyiliklere koşan, hayvan sevgsiyle dolu, insan sevgisiyle dolu bir oğlum vardı. Aslan yürekli cesur oğlumun herkese bir iyiliği dokunmuştur. Çaldılar oğlumu benden, erkenden çaldılar" dedi. Baba Erhan Şener ise "Haketmiyordu, böyle bir şeyi haketmiyordu, böyle bir ölümü haketmiyordu. Yapanları Allah kahretsin; ama peşini bırakmayacağım. Ne gerekirse o yapılacak. Böyle bir şey bir daha olmasın. Yeter artık, bu son olsun" ifadelerini kullandı.

Şener ailesinin Avukatı Meltem Banko, melek gibi bir insanı kaybettiklerini belirterek, "En güvenli dediğimiz bölgede böyle bir cinayet yaşandı. Gece mekanlarının ne kadar güvenilir olmadığını, ne kadar güvenlik açıklarının olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onur Şener cinayeti normal bir cinayet değildir. Bu süreç kamuoyu tarafından takip edilmeli. Katillerin en yüksek cezayı almaları için uğraşacağız. Acımız çok büyük ve kelimeler kifayetsiz. 3-5 kişinin şımarıklığı yüzünden biz bugün arkadaşımızı defnediyoruz" dedi.