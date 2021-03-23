Şarkıcı Özgün down sendromlu çocukların sorunlarına değindi

Özgün'ün kişisel Instagram hesabından yayınlanan programa oyuncu Aslı Tandoğan ve şarkıcı Gökhan Türkmen, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Solak Ekmen ile kızı Kayra ve Süreyya Ülkü Güler'in yanı sıra down sendromlu Barış Kelleci katıldı.

'PROBLEMLER YAŞANIYOR'

Özgün, yayında down sendromlu çocukların sorunlarına değindi. Oğlu Ediz'in de bu tarz problemlerle karşılaştığını belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de genel olarak problemler yaşanıyor. Farkındalığın daha çok artması gerekiyor. Çocuklarımızın okulda yaşadıkları problemlere karşı özellikle yardımcı öğretmenlerin onlara eşlik etmesi gerekiyor. Bu tip kaynaştırma sınıflarında farklı gelişim gösteren çocuklara geri kaldıkları durumda ise ekstra yardımcı olabilmek için öğretmenlerin atanması ve bu sınıflarda böyle öğretmenlerin bulunması çok önemli." dedi.





İZLENME GELİRLERİNİ BAĞIŞLIYOR

Yepyeni projesi "Çocuk Şarkıları" albümündeki "Sayılar" şarkısının YouTube'daki izlenme gelirlerinin Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlandığını söyleyen Özgün, kampanyayı daha da büyüterek bu projesini sürdürüyor.

VİDEO - Özgün - Sayılar | Çocuk Şarkıları



