Şarkıcı Pınar Aylin Hastaneden Taburcu Oldu: "Kafa Üstü Taşın Üzerine Uçtum"

Yaz-kış, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren şarkıcı ve yazar Pınar Aylin, köpeği Mira'nın üzerine atlayarak kendisini yere düşürmesi nedeniyle bacağını kırdı.

Yaz-kış, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren şarkıcı ve yazar Pınar Aylin, köpeği Mira'nın üzerine atlayarak kendisini yere düşürmesi nedeniyle bacağını kırdı.



On gün kadar meydana gelen kazanın ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan ve sol bacağındaki kaval kemiğinin 2 yerinden kırılması sonucunda bacağına platin takılan Pınar Aylin, 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.



Köpeği Mira sevginin ayarını kaçırınca: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"



Hastanedeki son gününde gazetecilere konuşan Aylin, üç köpeğinden birisi olan Mira'nın aşırı sevgisi sonucu oluşan kazayla ilgili, Kızım Maya ile eve geldik. Arabayı park ettim. Maya köpeklerle oynadı. Ben de şöyle bir okşayıp eve doğru yürüdüm. Maya, onlarla fazla haşır neşir oldu. Bizim Mira'mızla oynayarak mutlu oldu. Toplam üç köpeğimiz var. Mira, sanıyorum Maya ablasıyla oynarken fazla mutlu olurken, annesiyle de oynamak istedi. Üzerime doğru koştu. Öyle bir üzerime geldi ki, beni düşürdü. Sanki balyozla vurulmuş gibi bacağımın kaval kemiği kırıldı. Mira, sevginin ayarını kaçırınca, arkamdan üzerime atlayıp beni düşürdü. Öyle bir düştüm ki, ayaklarım havaya kalktı. Kafa üstü taşın üzerine uçtum. Aslında ben başımdan korktum, ama bacağım kırıldı. Buna da şükür. Pis kırık deniliyor, kaval kemiğim 2 yerden kırıldı. Düştüğüm yerde kaldım" diyerek yaşadığı acı anı anlattı.



"Kemik acısı başka bir şeymiş"



Ambulans ile Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi'ne getirildiğini söyleyen Pınar Aylin, "Önce ultrasona girdim. Çok şükür kafamda bir şey çıkmadı. En çok ondan korkuyordum; ama bacağımın acısı da çok fazlaydı. Hastanede emin ellerdeydim. Sağolsunlar. Doktorlarım harika bir ameliyat yaptı. Üçüncü günün sonunda acılarım bitti. Bugün onuncu gün. Çok şükür taburcu oluyorum. O kadar acım ve ağrım vardı ki, kimseye haber vermek aklıma gelmedi. Şu anda çok iyi göründüğüme bakmayın. Çok ciddi bir şey yaşadım. Kemik acısı başka bir şeymiş. Daha önce bilmiyordum. Ayrıca çok da riskliydi. Açık yara vardı. Enfeksiyon riskinden dolayı 3 gün ameliyata almadılar. Sancılar dursun diye ilaç verdiler" diye anlattı.



Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Baran şen de, "Ben de, Ortopedi Doktoru Fırat Erpala'ya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir cerrah. Çok başarılı bir ameliyat ile Pınar Aylin'in parçalı kırığına müdahale etti" diye konuştu. - İZMİR

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