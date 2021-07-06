Şarkıcı Reyhan Karaca, photoshop yapmak isterken suratını yamulttu

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Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

PHOTOSHOP YAPARKEN YÜZÜNÜ YAMULTTU

Instagram'da 340 bin takipçisi bulunan Karaca, şarkıcı arkadaşı Sibel Alaş'ın çektiği fotoğrafını günün tarihi atarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Karaca'nın fotoğrafına yaptığı photoshop uygulaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Cildini daha pürüzsüz ve farklı göstermek için yüzünde birkaç oynama yapan şarkıcı, ayarı kaçırınca yüzünü yamulttu.