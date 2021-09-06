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Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı - Son Dakika

Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı

06.09.2021 08:17

Son dönemlerde çıkardığı şarkılarla kısa sürede üne kavuşan Sefo, Bodrum'da verdiği konserde ilginç bir olay yaşadı. Şarkı söyleyen Sefo'nun hayranları bir anda sahneye atlayınca güvenlikler dahi durumu kontrol edemedi. Büyük bir panik yaşayan şarkıcı ise apar topar sahneden uzaklaştı.

Bilmem mi? ve Derdi ne? şarkılarıyla gençlerin gözdesi olan ve yıldızı parlayan Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın konserinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

ONLARCA KİŞİ SAHNEYE KOŞTU

Bodrum'da konser veren Sefo, sahneye çıkarak şarkılarını okumaya başladı. O esnada bir hayranı güvenlikleri atlatarak sahneye koştu. Vatandaşı sahneye çıkartmaya çalışan güvenliklerin boşluğundan faydalanan onlarca kişi de sahneye çıktı. Hayranlarının üstüne koştuğu Sefo ise apar topar kulise götürüldü.

O anları 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sefo ise "Bodrum heyecanlı geçti" notunu düştü.

Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu

SEFO KİMDİR?

Sefo olarak tanınan gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar verdi. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini 28 Haziran 2019'da da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı ve kısa sürede milyonlara ulaşarak bir anda ünlendi.

Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı

Konser, Bodrum, Mart, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı - Son Dakika Magazin


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