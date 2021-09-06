Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı

Bilmem mi? ve Derdi ne? şarkılarıyla gençlerin gözdesi olan ve yıldızı parlayan Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın konserinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

ONLARCA KİŞİ SAHNEYE KOŞTU

Bodrum'da konser veren Sefo, sahneye çıkarak şarkılarını okumaya başladı. O esnada bir hayranı güvenlikleri atlatarak sahneye koştu. Vatandaşı sahneye çıkartmaya çalışan güvenliklerin boşluğundan faydalanan onlarca kişi de sahneye çıktı. Hayranlarının üstüne koştuğu Sefo ise apar topar kulise götürüldü.

O anları 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sefo ise "Bodrum heyecanlı geçti" notunu düştü.

SEFO KİMDİR?

Sefo olarak tanınan gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar verdi. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini 28 Haziran 2019'da da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı ve kısa sürede milyonlara ulaşarak bir anda ünlendi.