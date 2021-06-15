Şarkıcı Sertab Erener, Bodrum'da Gençlik Tarım Kampının düzenleneceği alanı gezdi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek Gençlik Tarım Kampı öncesi etkinliğin yapılacağı kamp alanlarını gezdi.

Erener, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce, 5 Temmuz-17 Eylül'de Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde yapılması planlanan etkinliğin organize edileceği kamp alanına geldi.

Burada Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'dan bilgi alan Erener, etkinliğin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Sertab Erener, gezinin ardından yaptığı açıklamada, projenin önemli olduğunu söyledi.

Hayvana, bitkiye, doğaya kalpten bağlı olduğunu belirten Erener, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız tek bir ev var o da bu dünya. Onu da yok edersek biz de yok olacağız. 'Çocuklarımızı seviyoruz' diyoruz ama onlara yaşayabilecekleri bir dünya bırakmamaya doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. O yüzden bu tür yaklaşımlar ve bu tür başlangıçlar geleceğimiz için çok önemli."

Yılmaz da mülkiyeti belediyeye ait 32 dönümlük arazide, yaklaşık 1 yıldır projelendirme ve uygulama çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bu alanda, akademisyenlerin ve ziraat mühendislerinin öncülüğünde 5'er günlük kamp dönemleri planlandığını belirten Yılmaz, kampa katılanlara tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda eğitim verileceğini bildirdi.