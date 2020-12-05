Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
05.12.2020 21:56
Şarkıcı Sevda Demirel, sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımıyla takipçilerini mest etti. 48 yaşındaki şarkıcının pozu gençlere taş çıkarttı.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Sevda Demirel, yine takipçilerinin dikkatini çekti. 48 yaşında olmasına karşın kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.
Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesi, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
KORUMA TUTMUŞTU
Sevda Demirel, geçtiğimiz ayda mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden kadının sorulması üzerine, "Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" demişti.
İşte Sevda Demirel'in pozu;
Son Dakika Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün Son Dakika: Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0'la geçti JASAT ekipleri, korkunç cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü