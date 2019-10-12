Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu
Son Dakika Magazin Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Prof. Orhan Kural, şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu, System.String[]

Prof. Orhan Kural, şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Sıla'nın Karanfil adlı şarkısının sözlerinin sigara kullanımına özendirdiği öne sürüldü.


Prof. Kural'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, "Bütün dünyada tütün sektörü çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak denenmesini ve başlanmasını sağlamak üzere, hep ünlü simaları kullanmaktadır. Bunun son örneğini Sıla Gençoğlu isimli sanatçının 'Karanfil' adlı parçasının sözlerinde görmekteyiz. Hangi amaçla bir sanatçı şarkısının içinde 5 defa ısrarla sigara içmekten bahsedeceği malumunuzdur" ifadeleri yer aldı.


Suç duyurusunda, şarkıcı Sıla hakkında kamu davası açılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Kural, Sıla, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:36 
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Profesör Orhan Kural, şarkısında sigara kelimesi geçen Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu
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