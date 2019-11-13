Genç oyuncu, müzikalde maceralı bir aşk yaşayan Levanten şarkıcı Simonis rolünde: "Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde kullanıyor olmak, büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğümüz ilgi de büyük mutluluk. Usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç."