Şarkıcı Simonis
8 saat önce
Genç oyuncu, müzikalde maceralı bir aşk yaşayan Levanten şarkıcı Simonis rolünde: "Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde kullanıyor olmak, büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğümüz ilgi de büyük mutluluk. Usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç."
Genç oyuncu, müzikalde maceralı bir aşk yaşayan Levanten şarkıcı Simonis rolünde: "Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde kullanıyor olmak, büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğümüz ilgi de büyük mutluluk. Usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç."
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
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