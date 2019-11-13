Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Simonis
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Şarkıcı Simonis

8 saat önce

Genç oyuncu, müzikalde maceralı bir aşk yaşayan Levanten şarkıcı Simonis rolünde: "Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde kullanıyor olmak, büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğümüz ilgi de büyük mutluluk. Usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç."

Şarkıcı Simonis, System.String[]

Genç oyuncu, müzikalde maceralı bir aşk yaşayan Levanten şarkıcı Simonis rolünde: "Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde kullanıyor olmak, büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğümüz ilgi de büyük mutluluk. Usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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