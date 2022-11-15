Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi - Son Dakika
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Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi

16.11.2022 09:11

Şarkıcı Teoman'ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasının reddine karar verildi.

Şarkıcı Teoman'ın, 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' adlı şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, 2016'da bin liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

TON VE MELODİNİN FARKLI OLDUĞU SÖYLENDİ

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme dosyanın bilirkişiden döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı, eserlerin tonlarının, melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı belirtildi. Duruşmada davacı Teoman'ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi.

Şarkıcı Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı dava reddedildi

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını ve bunun bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti. Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu ve araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi.

Şarkıcı Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı dava reddedildi
Şarkıcı Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı dava reddedildi
Kaynak: İHA
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İstanbul, Teoman, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi - Son Dakika

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