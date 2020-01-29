Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da - Son Dakika Magazin

Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da

6 saat önce

ŞARKICI Tuğba Yurt, yeni klibi 'Yas'ın çekimlerinin ardından soluğu Uludağ'da aldı.

Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da, System.String[]

ŞARKICI Tuğba Yurt, yeni klibi 'Yas'ın çekimlerinin ardından soluğu Uludağ'da aldı.

Yeni şarkısı 'Yas'ın klibinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt, çekimlerin ardından tatil yapmak için Uludağ'a geldi. Son dönemde performansıyla çıkış yakalayan başarılı şarkıcı, kayak yapıp, eğelenerek, stres attı. Tuğba Yurt, o anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Uludağ, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
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