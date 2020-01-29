Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da
6 saat önce
ŞARKICI Tuğba Yurt, yeni klibi 'Yas'ın çekimlerinin ardından soluğu Uludağ'da aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
ŞARKICI Tuğba Yurt, yeni klibi 'Yas'ın çekimlerinin ardından soluğu Uludağ'da aldı.
Yeni şarkısı 'Yas'ın klibinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt, çekimlerin ardından tatil yapmak için Uludağ'a geldi. Son dönemde performansıyla çıkış yakalayan başarılı şarkıcı, kayak yapıp, eğelenerek, stres attı. Tuğba Yurt, o anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Son Dakika Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcı Nilüfer, taburcu olacağı tarihi duyurdu