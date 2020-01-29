Şarkıcı Tuğba Yurt, Uludağ'da

ŞARKICI Tuğba Yurt, yeni klibi 'Yas'ın çekimlerinin ardından soluğu Uludağ'da aldı.

Yeni şarkısı 'Yas'ın klibinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt, çekimlerin ardından tatil yapmak için Uludağ'a geldi. Son dönemde performansıyla çıkış yakalayan başarılı şarkıcı, kayak yapıp, eğelenerek, stres attı. Tuğba Yurt, o anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.