Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu

04.05.2022 09:24

Sultangazi'de Ramazan Bayramı için düzenlenen konser etkinliğinde ünlü şarkıcı Tuğkan sahne aldı.

Sultangazi'de Ramazan Bayramı için düzenlenen konser etkinliğinde ünlü şarkıcı Tuğkan sahne aldı. Sevilen şarkıcı Tuğkan, bu kez şarkılarını Sultangazili gençler için söyledi.

Sultangazi'de Ramazan Bayramı için düzenlenen konser etkinliğinde ünlü şarkıcı Tuğkan sahne aldı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş ünlü şarkıcı Tuğkan'ı dinlemeye geldi. Şarkıcı Tuğkan sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konser öncesi Başkan Dursun, gençlerle bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de fotoğraf çektirdi. Çok sayıda gencin katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Şarkıcının çok sayıda hayranının geldiği konserde emniyet ve sağlık ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA GENÇLER BİZDEN KONSER İSTEDİ"

Gençlerin Ramazan Bayramı'nda konser istediklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de Ramazan Bayramı'nı çok güzel yaşayalım istedik. Çok güzel bir Ramazan Bayramı geçirdik. Bereketiyle, komşuluğuyla, sahur sofralarıyla, iftar sofralarıyla çok güzel bir Ramazan geçirdik. 2 yıl ara vermiştik salgından dolayı çok şükür atlattık. Komşularımızla, Sultangazililerle bir arada olduk. Ramazan'ı boş geçirmeyelim istedik. İftarlarımızda 8 okulumuzla gençlik iftarları yaptık. Bu iftarlarda yoğun bir şekilde Ramazan Bayramı'nda gençler bizden konser istedi. Bizde onları kırmadık. Bugün güzel bir konserle gençlerimizle bir aradayız" ifadelerini kullandı.

(Zehra Baykal - Emre Baba/İHA)

Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu
Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu
Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu
Şarkıcı Tuğkan hayranlarıyla buluştu

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Yabancı uyruklu öğrenciler antik kente hayran kaldı Yabancı uyruklu öğrenciler antik kente hayran kaldı Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor

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Kaynak: İHA

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