İSTANBUL-MÜZİSYEN İLHAN İREM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-MÜZİSYEN İLHAN İREM HAYATINI KAYBETTİ

28.07.2022 22:41
İSTANBUL-MÜZİSYEN İLHAN İREM HAYATINI KAYBETTİ

ŞARKICI ve söz yazarı İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞARKICI ve söz yazarı İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.


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Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi! Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
Kaynak: DHA

İlhan İrem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MÜZİSYEN İLHAN İREM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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