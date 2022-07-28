ŞARKICI ve söz yazarı İlhan İrem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
İlhan İrem, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-MÜZİSYEN İLHAN İREM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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