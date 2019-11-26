Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Yaşar İpek, 'Sisi'ye karşı koruma tedbiri aldırdı
Son Dakika Güncel Şarkıcı Yaşar İpek, 'Sisi'ye karşı koruma tedbiri aldırdı - Son Dakika

Şarkıcı Yaşar İpek, 'Sisi'ye karşı koruma tedbiri aldırdı

6 saat önce

ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Seyhan Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu.

Şarkıcı Yaşar İpek, 'Sisi'ye karşı koruma tedbiri aldırdı, System.String[]
ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Seyhan Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Seyhan Soylu'nun 2 ay boyunca Yaşar İpek hakkında şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

İstanbul 7. Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Begüm Gürel, "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu'nun internet üzerinden, İpek'e yönelik söylediği sözler nedeniyle koruma talebinde bulundu.

"SEYHAN SOYLU LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATMIŞTIR"

Avukat Begüm Gürel tarafından sunulan dilekçede:  "Seyhan Soylu, Instagram ve Youtube üzerinden Yaşar İpek'in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır. Soylu müvekkili küçük düşürücü paylaşımlar yapmakta ve haber değeri dahi olmayan yalan bir iddiayı adeta gerçekmiş gibi savunmak suretiyle servis etmiştir" denildi.

2 AY BOYUNCA YAŞAR İPEK HAKKINDA KONUŞAMAYACAK

Mahkeme, İpek'in avukatının talebini kabul ederek Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e karşı 2 ay boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Mahkeme, Soylu'nun 2 aylık yasal süre içinde karardaki tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinde tutulacağını belirtti.


- İstanbul
Yaşar İpek, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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