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Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi - Son Dakika

Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi

21.07.2021 00:21
Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri", Yeşim Salkım ve Bade Derinöz konseriyle başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri", Yeşim Salkım ve Bade Derinöz konseriyle başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve bazı firmaların destekleriyle düzenlediği ücretsiz halk konserleri, Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'ün Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne almasıyla başladı.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, ilçe merkezini, çarşıyı canlandırmak için bu organizasyonu yapma kararı aldıklarını belirtti.

Sahne performansı ile beğeni toplayan şarkıcı Yeşim Salkım, gazetecilere, bayramla beraber yeniden sahnelere döndüklerini ifade etti.

Salkım, iki kez yeni tip koronavürüs (Kovid-19) geçirdiğini anlattığı salgın süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Ruh hastası olmaya 5 dakika kala Allah'tan aşılar bulundu. Herkes aşılanmaya başladı. Tabi ki zor bir süreçti. özellikle müzisyenler için. Genel anlamda tüm dünyada zordu. Biraz da artık dikkatli yaşayıp biraz daha sosyal mesafeyi koruyarak bence bu günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Zaten aşılama son hızıyla devam ediyor. Kayıplar oldu. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Sağlığına kavuşanlara da Allah bir daha yaşatmasın. Ben iki kere geçirdim. Bende antikor var."

İslam dünyasının kuralları içerisinde hijyenin her zaman olduğunu kaydeden Salkım, "Sürekli bir varyant durumu var tabi. Umuyorum ki ekim, kasım gibi inşallah çok farklı ilaçlarla ki ben Türk aşısına daha çok güveniyorum. Onu hemen buradan söylemek istiyorum. Bu işi biran önce atlatalım ve normal bir grip haline dönsün." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi
Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi
Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi
Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi

Yeşim Salkım, Bodrum, Mevla, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şarkıcı Yeşim Salkım Bodrum'da konser verdi - Son Dakika


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