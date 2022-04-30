Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

30.04.2022 22:44
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul Maltepe'de şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Maltepe'de şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Pendik istikametine doğru seyir halinde olan Yıldız Tilbe'nin kullandığı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada Yavuz Sultan T'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Yavuz Sultan T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Sultan T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı

Yıldız Tilbe, Otomobil, Maltepe, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement