Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul Maltepe'de şarkıcı Yıldız Tilbe'nin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Pendik istikametine doğru seyir halinde olan Yıldız Tilbe'nin kullandığı otomobil, U dönüşü yaptığı sırada Yavuz Sultan T'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Yavuz Sultan T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Sultan T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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