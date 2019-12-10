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Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı

6 saat önce

Tunceli'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, tutuklandı.

Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı, System.String[]

Tunceli'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yılmaz Çelik, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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