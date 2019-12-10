Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı
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Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

6 saat önce

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı, System.String[]

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik,' terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Çelik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:53 
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