ŞARKICI YUSUF GÜNEY, KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİNE BOT VE KIYAFET DAĞITTI - Son Dakika

Şarkıcı Yusuf Güney, Kars'ın Kağızman ilçesinin Donandı köyündeki Çallı Bayam İlkokulu'nu ziyaret ederek bot ve kıyafet yardımında bulundu.

Yusuf Güney, Kağızman ilçesine bağlı Donandı Köyü'nü ziyaret etti. Köydeki Çallı Bayam İlkokulu'na giden Yusuf Güney, öğrencilerle birlikte voleybol ve basketbol oynadı. Öğrencilerin isteği üzerine imza atan Güney, Donandı köyündeki öğrencilerden de şarkılar dinledi. Öğrencilerin kendisi için kaleme aldığı duygularını dinledi, rap şarkı seslendirenlere de eşlik etti. Muhtar ve okul müdürünün de hazır bulunduğu etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerle bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yusuf Güney yaptığı açıklamada, 'Kars'a geldik çocuklarımızı ziyaret ettik onlara hediyeler getirdik. Çok mutlu olduk. Sonrasında bu köye yine geleceğim çünkü onlara yemek sözü verdim. Okulda sesi güzel olan çocuklarda var gelince onlarla da bir müzik çalışması yapacağız. Tekrar tekrar hocalarımıza, öğretmenlerimize, müdürümüze, köy muhtarımıza, velilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar diye konuştu.