Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı

23 dakika önce

Şarkıcı Zeynep Casalini, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında Kumyaka Mahallesi'nde kadınlarla yemek yaptı.

Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı, System.String[]

Şarkıcı Zeynep Casalini, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında Kumyaka Mahallesi'nde kadınlarla yemek yaptı. Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen köy etkinliğine Şarkıcı Zeynep Casalini katıldı. Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği'ne gelen Casalini, burada yemek yaparak, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaştı. Baklagiller ve yeşilliklerden oluşan İran yemeği ve zerdeçallı pilav yapan Casalini'ye Kumyakalı kadınlar da eşlik etti. Sebzelerin mevsiminde yenmesi gerektiğini ve şekerden uzak durulmasının insan sağlığı açısından önemine değinen Casalini, süt ve süt ürünlerinin de çok fazla tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti. Şarkıcı Zeynep Casalini, "Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca zeytinyağları mutlaka yemek piştikten sonra ekliyorum. Zeytinyağ'ın çiğ olması besin değerinin düşmemesi açısından çok önemlidir. Ne kadar iyi şeylerle beslenirsek, o kadar iyi yaşarız" dedi. Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz da, "Bugün burada Mudanya Belediyesi'nin yaptığı kitap fuarındaki etkinlikte yemek atölyesi var. Zeynep Casalini'ye mutfağımızı açtık. İran yemeğini bizlere öğretti. Onun yapımı ve sunumunu öğrendik. Mudanya Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yapılan yemeklerin yenmesi ile etkinlik sona erdi.

(İHA)

Zeynep Casalini, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu
Macron eşinin yaşıyla alay eden Bolsonaro'ya tepki gösterdi Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]