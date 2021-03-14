Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti
14.03.2021 18:05
ŞARKICI Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğin duyurdu.
ŞARKICI Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğin duyurdu. 4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.03.2021 18:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika