Şarkıcılığı düşünüyor

Güzel sunucu, 80'ler ve 90'lar Türkçe müziğin yanı sıra popüler şarkılara repertuarında yer veren Büyükburç'a masasından eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı. Bu yaz yakın dostu İlgi Gövsa ile bitmek bilmeyen bir tatil yaşayan Yıldız'ın güzel sesini duyanlar "acaba bir albüm mü geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Asla albüm çıkarmayacağını dile getiren Yıldız, "Şarkı söylemeyi seviyorum, ama şarkıcılığı profesyonel olarak düşünmüyorum. Söyleseydim 25 yıl önce söylerdim, bu saatten sonra olmaz" diye konuştu. Sevenleriyle uzun bir aradan sonra tekrar buluşmanın heyecanını yaşayan Büyükburç ise, karantina döneminde 16 kilo aldığın belirtirken "Evde kalmanın verdiği can sıkıntısı ile mutfaktan çıkmıyordum. Hal böyle olunca da pandemi sürecinde bol bol kilo aldım. Sahneleri, dinleyicilerimi, şarkı söylemeyi çok özledim. Sahne ruhumu beslediği için sağlıklı beslenerek kiloları verdim" diyerek açıklık getirdi.