Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi - Son Dakika

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi

6 saat önce

Çağlayan'daki bir türküevine şarkıcı olmak amacıyla giden Yeter K'ya sahnede şarkı söyleyeceği sırada çatal kaşık fırlatan Salise S. hakkında iddianame düzenlendi.

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi, System.String[]
Çağlayan'daki bir türküevine şarkıcı olmak amacıyla giden Yeter K'ya sahnede şarkı söyleyeceği sırada çatal kaşık fırlatan Salise S. hakkında iddianame düzenlendi. Salise S.'nin  "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Yeter K. Çağlayan'daki bir türküevinde ses sanatçısı olmak için gitti. Sahnede şarkı söyleyeceği esnada şüpheli Salise S., müşteki Yeter K'ya çatal, kaşık fırlattı. Çatal ve kaşıklar müşteki Yeter K'ya isabet etmedi. Ancak şüpheli Salise S. bununla yetinmeyip müştekiye sosyal medya hesaplarından ve Whatsapp'tan hakaret ve tehditte bulundu. Bunun üzerine Yeter K., savcılığa şikayette bulundu.

TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Şüpheli Salise S. savcılıkça alınan ifadesinde, müştekinin 16 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisiyle yaşamaya başladığını, türküevinde erkek arkadaşıyla müştekiyi birlikte görünce sinirlenerek çatal, kaşık fırlattığını söyledi. Şüpheli Salise S. hakaret ve tehdit içerikli mesajları da doğruladı. Dosyanın Uzlaştırma Savcılığına gönderildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine iddianame düzenlendiği belirtildi. Şüpheli Salise S.'nin  "Kişilerin huzur ve sükununu bozma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse, dava asliye ceza mahkemesinde görülecek.


- İstanbul
Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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