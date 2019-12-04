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Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Çarkacı'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı makamında ziyaret etti.

Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Çarkacı'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı makamında ziyaret etti.


Öz, burada yaptığı açıklamada, AK Partili belediyelere destek vermek ve hayırlı olsun dileği için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Partisindeki, her genel başkan yardımcısının kendi bölgesinde çalışma yaptığını dile getiren Öz, "Belediyemizin yapacağı güzel ve hayırlı olan tüm çalışmalarda genel merkez olarak yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız." dedi.

Çarkacı da, Öz'e belediye hizmetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, teşekkür etti.

Şarkikaraağaç, İsa Çarkacı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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