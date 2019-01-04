Son Dakika Haberleri: Şarkikaraağaç'ta Fırtına Hasara Yol Açtı

Şarkikaraağaç'ta Fırtına Hasara Yol Açtı

1 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Şarkikaraağaç'ta Fırtına Hasara Yol Açtı, System.String[]
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Şarkikaraağaç'ta dün saat 22.00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu, elektrik ve aydınlatma direkleri devrildi. Fırtına pek çok noktada ağaçları kökünden söktü. Tellerin kopması nedeniyle Fakılar köyüne ise gece boyunca elektrik verilemedi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

Sabah, Isparta, Şarkikaraağaç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:06:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkikaraağaç'ta Fırtına Hasara Yol Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]