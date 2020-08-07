Şarkikaraağaç'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Onur Yılmazer ile Belediye Başkanı İsa Çarkacı, emniyet ve jandarma ekipleriyle yaptığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Yılmazer, gazetecilere, ilçede kapsamlı bir denetim yürüttüklerini belirtti.

Sorumluluk alanlarındaki iş yerlerini gezdiklerini anlatan Yılmazer, vatandaşları kurallara uymaları konusunda bilgilendirdiklerini bildirdi.