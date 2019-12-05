Son Dakika Haberleri: Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı
Son Dakika Güncel Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı - Son Dakika

Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı

6 saat önce

Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.

Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı, System.String[]

Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.

Konferansta lise öğrencilerine bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

Konferansa Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kemik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Şarkikaraağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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