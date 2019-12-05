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Şarkikaraağaç'ta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konferansı
6 saat önce
Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Şarkikaraağaç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezince öğrencilere bağımlılıkla mücadele konulu konferans verildi.
Konferansta lise öğrencilerine bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği yönünde bilgilendirme yapıldı.
Konferansa Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kemik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
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