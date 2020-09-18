Şarkikaraağaç'ta okulları dezenfekte çalışması başladı - Son Dakika

Şarkikaraağaç Belediyesince, ilçedeki okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı İsa Çarkacı, gazetecilere, dezenfekte işleminin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Yeni eğitim döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çarkacı, "Biz bu süreçte öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmesi için okullarımızın tamamını kapsayacak şekilde dezenfekte çalışması başlattık." ifadelerini kullandı.