Son Dakika Haberleri: Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alcıklar Mahallesi'nde Ali Pekuz'un kullandığı 32 SE 151 plakalı otomobil, çevre yolu mevkisinde orta refüje çarptı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Emine Pekuz yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şarkikaraağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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