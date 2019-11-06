Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alcıklar Mahallesi'nde Ali Pekuz'un kullandığı 32 SE 151 plakalı otomobil, çevre yolu mevkisinde orta refüje çarptı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Emine Pekuz yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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