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Şarkılar çocuklar için söylenecek

16 dakika önce

Ajda Pekkan, Fahir Atakoğlu, Kenan Doğulu ve Tuluğ Tırpan, çocuklar yararına verilen konserde aynı sahneyi paylaşacak.

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Ajda Pekkan, Fahir Atakoğlu, Kenan Doğulu ve Tuluğ Tırpan, çocuklar yararına verilen konserde aynı sahneyi paylaşacak.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ev sahipliğinde Nice Bogdanovich tarafından organize edilen konser, Volkswagen Arena'da 12 Haziran'da gerçekleşecek.
Konserden elde edilen gelirle, imkanı kısıtlı 4 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.
İlköğretim çağındaki çocukların çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlayan TEGV, Türkiye genelinde, 32 ilde 10 eğitim parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile hizmet veriyor. Vakıf, kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğun geleceğine katkı sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:56 Kaynak: AA
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu, Ajda Pekkan, Güncel
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