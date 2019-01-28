Son Dakika Haberleri: "Şarkılar Seni Söyler" Müzikali İle Küllerinden Doğuyor

"Şarkılar Seni Söyler" Müzikali İle Küllerinden Doğuyor

1 saat önce

Türk filmlerinde yıllarca severek izlediğimiz gazino hayatı, günümüzün ünlü isimleriyle 3 Şubat – 16 Şubat – 24 Şubat 2019'da TİM Show Center Sahnesi'nde…

'Şarkılar Seni Söyler', 1940'lı yıllarda Müzeyyen Senar'ın Turkuaz Gazinosu'nda sahne almasıyla başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını konu alıyor.

Müzikalde, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Türkan Şoray gibi sanatçılara hayat veriliyor.

3 Şubat – 16 Şubat – 24 Şubat 2019'da TİM Show Center Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak müzikalin yönetmenliğini Müjdat Gezen üstleniyor. 81 kişilik dev kadrodan oluşan müzikalin sürprizi ise özlediğimiz usta oyuncu Cüneyt Arkın.

Yıllardır televizyonda Zeki Müren taklidiyle bizleri güldüren Fatih Ürek ise Zeki Müren'e hayat veriyor. Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle akıllarda yer eden Melike İpek Yalova, Türk sinemasının sultanı rolüyle karşımıza çıkıyor.

Müzikalin kadrosundaki dikkat çeken diğer isim ise başarılı taklitleriyle günümüzün yeni yetenekleri arasında yer alan Fehmi Dalsaldı. Dalsaldı, müzikalde Bülent Ersoy, Sezen Aksu ve Zerrin Özer'i canlandırıyor.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Batı Müziği eserleriyle bezeli müzikalde oyunculara profesyonel bir bale topluğu eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:29 Kaynak: Bültenler

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